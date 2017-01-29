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F.Bahçe'den teklif aldı mı? Açıkladı...

Beşiktaş'ın West Ham United'a kiraladığı Gökhan Töre, çok özel açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu gelen bir soru üzerine Fenerbahçe'den teklif almadığını da söyledi.

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Beşiktaş'ın, West Ham United'daki futbolcu Gökhan Töre, Beyaz TV'de yayınlanan bir programda açıklamalarda bulundu.

İşte Gökhan Töre'nin açıklamaları:

Yaklaşık 2 ay önce dizimden ameliyat oldum. Gelecek sezon hazır olacağım. En kısa zamanda sahalara dönmek istiyorum.

'Beşiktaş'a dönecek misin?' sorusuna, "Şu an West Ham United'ın sözleşmeli oyuncusuyum. Sezon sonu Beşiktaş'a geri döneceğim.' dedi.

'Fenerbahçe'den teklif aldın mı?' şeklindeki soruya milli futbolcu şu ifadelerle yanıt verdi: Zaman zaman birçok kulüpten teklif aldım. Ama bu kulüpler arasında Fenerbahçe yoktu.

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