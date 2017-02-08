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Fenerbahçeli futbolculardan kendi yöneticilerine sitem

Beşiktaş maçında Vodafone Arena'da yalnız kalan Fenerbahçeli futbolcular 'Yöneticiler bu cehennemde bizi yalnız bıraktı' siteminde bulundular.

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Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım cezalı olduğu için yer almadığı dev derbide, Mahmut Uslu, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu gibi yönetimin ağır topları da hazır bulunmamıştı. Maçta sarı-lacivertlileri yönetimi sadece Metin Doğan temsil etmişti.
 
Maçta olaylar çıkınca, takım bir anlamda sahipsiz kalmıştı. Sarı-lacivertli bazı futbolcuların, "Yöneticiler bu cehennemde bizi yalnız bıraktı" diye sitem ettikleri bildirildi.

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