Fenerbahçeli futbolculardan kendi yöneticilerine sitem

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım cezalı olduğu için yer almadığı dev derbide, Mahmut Uslu, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu gibi yönetimin ağır topları da hazır bulunmamıştı. Maçta sarı-lacivertlileri yönetimi sadece Metin Doğan temsil etmişti.

Maçta olaylar çıkınca, takım bir anlamda sahipsiz kalmıştı. Sarı-lacivertli bazı futbolcuların, "Yöneticiler bu cehennemde bizi yalnız bıraktı" diye sitem ettikleri bildirildi.