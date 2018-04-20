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F.Bahçeli futbolcusu Josef de Souza'dan tepki çeken paylaşım

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, derbide yaşanan olaylar hakkında bir paylaşımda bulundu.

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Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından Hasan Çetinkaya'nın yaralandığı ve Şenol Güneş'in ile Kjaer'in arasında geçen olayın fotoğraflarını paylaştı. Josef'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

"NE FARK VAR?"

Josef de Souza paylaşımında, "Ne fark var? Açıkçası ben anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

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