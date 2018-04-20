F.Bahçeli futbolcusu Josef de Souza'dan tepki çeken paylaşım
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, derbide yaşanan olaylar hakkında bir paylaşımda bulundu.
Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından Hasan Çetinkaya'nın yaralandığı ve Şenol Güneş'in ile Kjaer'in arasında geçen olayın fotoğraflarını paylaştı. Josef'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.
"NE FARK VAR?"
Josef de Souza paylaşımında, "Ne fark var? Açıkçası ben anlamıyorum." ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.