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Hasan Ali Kaldırım sözleşmesini uzatıyor!

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda kontratı sona erecek olan Hasan Ali ile anlaştı. Milli futbolcu, “Para konuşmam, burada çok mutluyum ve takımın sembol isimlerinden biri olacağım” diye konuştu.

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Fenerbahçe yönetimi, profesyonelliği ve çalışkanlığıyla örnek olan Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesini uzatıyor. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan milli futbolcu için Kanarya'nın Hollandalı çalıştırıcısı Dick Advocaat, yönetime, “Kesinlikle bu işi bitirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu da uzun yıllar sarı-lacivertlilere hizmet edip, sembol isimlerden biri olmak istediğini belirtti.
 
Hasan Ali, “Şu anda sadece şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. Sözleşmemin sorun olacağını düşünmüyorum. Para konuşmam, burada çok mutluyum ve takımda kalarak sembol isimlerden biri olmak istiyorum” dedi. Yoğun maç temposuna rağmen oynadığı tüm karşılaşmalarda sahanın en çok koşan isimlerinden olan tecrübeli sol bek, bunun sırrını da ekstra idmanlara bağlıyor.

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