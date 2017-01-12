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Kupayı çalmaya çalışan kişi tutuklandı

Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Halit Şahin tutuklandı

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Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı.
 
Savcı Halit Şahin'in "kamu malına zarar verme" ve "hırsızlığa teşebbüs" suçlarını işlediğini belirtti. Adli işlemler için adliyeye getirilen Şahin'in başının sarılı olduğu, söz konusu yaralanmanın kupayı almak için cam kabini başıyla kırdığı sırada meydana geldiği belirtildi.
 
Ne yaşanmştı?
 
Olay dün 10:35 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir Halit Şahin "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.
 
Kupayla kaçarken yakalandı
 
Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşıldı.

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