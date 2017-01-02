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Fenerbahçe'nin transfer rüyası için açıklama!

Fenerbahçe ile adı anılan Brezilyalı yıldız oyuncu Taison'un menajeri Diego Dornelles açıklamalarda bulundu.

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Brezilya basınına konuşan Dornelles, "Taison'un Türk kulüpleri ile ilgisi yok. Türkiye'ye gitmeyecek" dedi. Oyuncusunun kariyerine Almanya, Rusya ve ya Çin'de devam edeceğini belirten Dornelles, Shakhtar ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını da belirtti.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla anlaştığı, kulübüyle de 3 milyon Euro'ya el sıkışıldığı iddia edilmişti.

 

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