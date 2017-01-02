Fenerbahçe'nin transfer rüyası için açıklama!

Brezilya basınına konuşan Dornelles, "Taison'un Türk kulüpleri ile ilgisi yok. Türkiye'ye gitmeyecek" dedi. Oyuncusunun kariyerine Almanya, Rusya ve ya Çin'de devam edeceğini belirten Dornelles, Shakhtar ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını da belirtti.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla anlaştığı, kulübüyle de 3 milyon Euro'ya el sıkışıldığı iddia edilmişti.