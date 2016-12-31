Fenerbahçe'nin ilk transferi Oleksandr Karavaev!
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin ilk transferini yaptı. Zorya Luhansk takımında oynayan Shakhtar Donetsk futbolcusu Oleksandr Karavaev'in transferini Zorya Kulübü, resmi siteden duyurdu.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup aşamasında rakibi olan Zorya Luhans'ta kiralık olarak oynayan Shkahtar Donetsk'in futbolcusu Oleksandr Karavaev, sezon sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.
Zorya Luhansk Kulübü, transferi resmi sitesinden de duyurdu ve oyuncuya Sarı-Lacivertl kulüpte başarılar diledi.
Teknik direktör Dick Advocaat'ın transferini istediği Karavaev, sıklıkla orta sahanın sağ tarafında görev alıyor. 24 yaşıdaki oyuncu zaman zaman sol kanatta da görev yapabiliyor.
Tüm alt yaş kategorilerinde Ukrayna Milli Takım forması giyen 1992 doğumlu futbolcu 4 kez de A Milli Takım forması giydi.
Zorya Luhansk'ın resmi sitesinden yapılan duyuru şöyle;
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