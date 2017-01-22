Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe İsveçli 10 numara Robin Quaison'u listesine aldı

Mehmet Ekici transferini sonlandıramayan Fenerbahçe, Palermo forması giyen Robin Quaison'u takibe aldı.

  • Açık Mert Korkusuz
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Teknik direketör Advocaat'ın raporu doğrultusunda '10 numara' arayışını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici'nin yanı sıra yurtdışından da bazı isimleri radarına almış durumda. Listenin zirvesinde de sezon sonunda Palermo ile sözleşmesi sona erecek olan Robin Quaison bulunuyor. 23 yaşındaki İsveçli yıldız için, İtalyan ekibine 2 milyon Euro tekkif eden yönetimi, yanıt beklemeye başladı. 
 
TALİPLERİ VAR
 
İngiltere Championship ekibi Birmingham ve Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'ın da takip olduğu yıldız futbolcu için elini çabuk tutan sarı lacivertliler bir adım öne geçti. 23 yaşındaki İsveçli oyuncudan da olumlu yanıt alan sarı lacivertliler, Advocaat'ın isteği doğrultusunda hareket ediyor. Mehmet Ekici için de kapıları kapatmayan yönetim, iki isimden birini renklerine katacak. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Trump'ın Ortadoğu açıklamaları rahatsız edici

Erdoğan: Trump'ın Ortadoğu açıklamaları rahatsız edici

Mezarı açtıklarında şok oldular

Mezarı açtıklarında şok oldular

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

Erzincan'da yakalanan turna balıkları ilgi gördü

Erzincan'da yakalanan turna balıkları ilgi gördü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA