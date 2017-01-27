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Giuliano Terraneo'dan Fenerbahçe'ye Hernanes engeli

Fenerbahçe'nin eski Sportif Direktörü Giuliano Terraneo, Hernanes transferini engelleyerek oyuncunun sarı lacivertli formayı giymesini istemedi.

  • Ajansspor
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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Hernanes'in transferinde "eski dost" Giuliano Terraneo ile karşı karşıya geldi.
 
Sarı lacivertli takımda sportif direktör olarak çalışan, ancak kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın direktifiyle görevden alınan İtalyan futbol adamı, Juventus'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernanes'in iki temsilcisinden biri çıktı.

"SİZ FUTBOLCUYU İKNA EDİN"
 
Juventus sportif direktörü Fabio Paratici, Fenerbahçe adına  görüşme yapan temsilcilere, oyuncunun transfer bedeli olarak 8 milyon Euro istediklerini; ancak pazarlığa da açık oldukları söyledi ve ekledi: "Siz önce futbolcuyu ikna edin."
 
TERRANEO: "HERNANES LYON, VALENCİA VE GENOA İLE GÖRÜŞÜYOR
 
Paratici'nin ikna süreci için temsilcilere verdiği telefon numarasından eski bir tanıdık çıktı. Telefon Terraneo'ya aitti. Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü, kendisini arayan isimlere, "Hernanes çoktan kararını verdi" biçiminde cevap verdi. Terraneo'nun Hernanes için Valencia, O.Lyon ve Genoa'yla görüştüğü öğrenildi. 

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