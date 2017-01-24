Fenerbahçe Charlie Adam'ın peşine düştü

4. sırada yer aldığı Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşısında aldığı galibiyet ve Galatasaray'ın da Karedmir Karabükspor'a yenilmesi ile üst tarafa yeniden yaklaşan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin bir orta saha takviyesi yapması beklenirken, Mehmet Ekici ve Jose Sosa'nın ardından farklı bir isim gündeme geldi.

ESPN'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Fenerbahçe İngiltere Premier League'de yer alan Stoke City'nin İskoç orta saha oyuncusu Charlie Adam'ı istiyor. Haberde bu transferi teknik direktör Dick Advocaat'ın bizzat istediği öne sürülürken, Hollandalı teknik adamın Adam'ı İskoçya Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemden tanıdığı yazıldı.

Kariyerinde daha önce Liverpool ve Glasgow Rangers formaları da giymiş olan Adam, bu sezon ilk haftalarında şans bulmakta zorlandığı Stoke City'de özellikle sonlara doğru daha fazla süre bulup etkili bir performans ortaya koydu. Toplamda 15 Premier League maçında 976 dakika süre alan 31 yaşındaki oyuncu, 1 gol atıp 4 de asist yaptı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu ile son performansından sonra başka Premier League takımları da ilgilenirken, ESPN'in iddiasına göre Fenerbahçe'nin de istediği oyuncuyu Stoke City takımda tutmak istiyor.