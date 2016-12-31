Aatif: Gitmek istiyorum
F.Bahçe'nin yaz dönemindeki transferi Aatif Chahechouhe, takımdan ayrılmak istediğini belirtti.
F.BAHÇE’NİN yaz dönemindeki ilk transferi Aatif, vedaya hazırlanıyor. Süper Lig’den birçok takımın talip olduğu oyuncu, teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi’ne gönderlen listede adı bulunmadığı için sadece kupa ve ligde forma giyen oyuncu, sezonun 2. yarısında daha çok maçta görev almak istiyor.
TEKNİK heyete bu talebinin karşılanıp, karşılanamayacağını soran Faslı yıldız, “Ben düzenli olarak oynamak istiyorum. Eğer bu F.Bahçe’de mümkün değilse beni kiralık ya da bonservisimle gönderebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Vatan
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.