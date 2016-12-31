Aatif: Gitmek istiyorum

F.BAHÇE’NİN yaz dönemindeki ilk transferi Aatif, vedaya hazırlanıyor. Süper Lig’den birçok takımın talip olduğu oyuncu, teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi’ne gönderlen listede adı bulunmadığı için sadece kupa ve ligde forma giyen oyuncu, sezonun 2. yarısında daha çok maçta görev almak istiyor.

TEKNİK heyete bu talebinin karşılanıp, karşılanamayacağını soran Faslı yıldız, “Ben düzenli olarak oynamak istiyorum. Eğer bu F.Bahçe’de mümkün değilse beni kiralık ya da bonservisimle gönderebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Vatan