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Tecrübeli stoper Kjaer yetişmiyor...

Adanaspor maçında yokluğu hissedilen Simon Kjaer’in kritik Başakşehirspor maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi. Forma yine Roman Neustadter’in...

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Fenerbahçe'de Simon Kjaer'den kötü haber geldi. Adale zarındaki yırtık nedeniyle Adanaspor maçında forma giyemeyen Danimarkalı stoperin pazar günü çok kritiki Medipol Başakşehir maçına yetişmesinin zor olduğu bildirildi. Sarı-Lacivertli kulübün doktorları Kjaer'in bu maçta oynamasının riskli olduğunu ve sakatlığı nüksedebileceğini teknik heyete ifade ettiler. Kjaer'in yerine Başakşehir maçında yine Roman Neustadter'in oyhnaması kesin gibi.
 
ADVOCAAT SIKINTILI
 
Ancak Skretel-Neustadter ikilisinin savunmanın göbeğinde biraz ağır kalması teknik direktör Advocaat'ın canını sıkıyor..
 
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