Fenerbahçe Lens'i bedavaya alıyor

Fenerbahçe performansından çok memnun kaldığı Lens'in bonservisini devre arasında alma planını gelişen olaylar nedeniyle askıya aldı.

FENERBAHÇE LENS İÇİN SEZON SONUNU BEKLİYOR

Sezon başı Sunderland'dan kiralanan golcü oyuncunun performansı başta Advocaat olmak üzere herkesi mutlu etti. Bu nedenle harekete geçen Sarı- Lacivertli yönetim yıldız oyuncunun bonservisini almak için Sunderland'a teklifte bulundu. Ancak İngiliz kulübü bu teklife yanaşmadı. Sunderland'lı yöneticiler, "Devre arası olmaz sezon sonu görüşelim" cevabını verince Fenerbahçe Yönetimi Lens'in bonservisini alma isteğini sezon sonuna ertelemek zorunda kaldı.

SUNDERLAND KÜMEYE DÜŞERSE LENS BOŞA ÇIKACAK

F.Bahçe Yönetimi'nin bekleme kararı almasındaki başka bir faktörün de ligde son sırada bulunan Sunderland'ın sezon sonunda ligden düşmesi olasılığının olduğu ortaya çıktı. Eğer Sunderland küme düşerse Fenerbahçe bu oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden alacak.

Antalya'daki hazırlık kampında Partizani'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Hollandalı yıldız, karşılaşmanın ardından bu gelişmeleri doğrular bir açıklama yaptı.

İşte o sözler...

"Sözleşmemle ilgili aslında çok fazla konuşmayacağım ama eğer söylediğiniz durum gerçekleşirse, (Sunderland küme düşürse) birçok şey daha kolay olacaktır. Neler olacağını görelim.”