Kjaer için 6 dev kulüp sıraya girdi

Sarı-Lacivertliler’in savunmadaki en önemli oyuncularının başında gelen Simon Kjaer, Avrupa’nın devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ne kadar Fenerbahçe bu sezon beklentilerin altında kalsa da Kjaer, birçok kulübün önümüzdeki sezon için transfer listesinde yer alıyor. Kanarya ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Kjaer’e, menaceri aracılığıyla birçok teklifin geldiği öğrenildi. Geleceğiyle ilgili kararı vermek için sezon sonununu beklediği öğrenilen Danimarkalı stoperin ailesinin gitmekten yana olduğu öne sürülürken, yönetimin ise yıldız oyuncu ile devam etmek niyetinde olduğu bildirildi.

Son haftalarda çok iyi

Şu anki değeri 12 milyon Euro civarında olan 28 yaşındaki stoperin peşinde İtalya’dan Milan, Fransa’dan PSG, Lyon, Monaco, İngiltere’den Liverpool ve İspanya’dan da Valencia gibi önemli takımların olduğu konuşuluyor. Türkiye’deki ikinci sezonunu geçiren ve geçen sezonun başında Lille’den alınan Kjaer, özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazanıyor.