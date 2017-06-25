Federer, Halle Tenis Turnuvası'nda 9. kez şampiyon oldu

Federer, Alman rakibi Zverev’i 6-1 ve 6-3 tamamlanan set sonuçlarıyla 53 dakika sonunda yenmeyi başardı. İsviçreli tenisçi bu zaferle birlikte bu yıl 4. şampiyonluğunu kazandı.

Wimbledon öncesi formda bir görüntü çizen Federer; Avustralya Açık, Indian Wells ve Miami Open'da mutlu sona ulaşmayı başarmıştı. Federer, sezonun geri kalan bölümüne daha iyi hazırlanmak amacıyla Fransa Açık Tenis Turnuvası'na katılmamıştı.

18 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Federer, 3 Temmuz'da başlayacak Wimbledon'da da zafere ulaşırsa; Pete Sampras'ı geçerek; bu prestijli turnuvayı en çok kazanan tenisçi olacak.

(Ntvspor)