Federico Pastorello: Juventus Nani'yi transfer etmeyince oyuncu Fenerbahçe'ye gitti

Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen Luis Nani'nin menajeri Federico Pastorello, Lazio - Juventus maçı öncesi gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Pastorello, Portekizli yıldızın 2015 yılında Juventus'a gideceğini ancak transferin son anda iptal olduğunu belirtti.

İtalya basınına konuşan Federico Pastorello, ''Nani ile Juventus her konuda anlaşmıştı. Ancak Juventus, söz vermesine rağmen son bir girişimde bulunmadı. Şimdi Nani, Lazio formasıyla Juventus maçına çıkmayı çok istiyor. Maçın ilk dakikasından beri oynamak istiyor'' açıklamalarında bulundu.

Portekizli yıldız, 2015 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Nani, bir sezon sonra ise 8 milyon Euro'ya Valencia'nın yolunu tutmuştu.

NANİ: ''OYNAMAK İSTİYORUM HOCAM''

Lazio'da bu sene istediği dakikaları alamayan ve sadece 18 dakika sahada kalan Nani'nin Lazio teknik direktörü Simone Inzaghi ile konuştuğu ve İtalyan teknik adama oynama isteğini söylediği kaydedildi.

(Sporx)