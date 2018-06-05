Feghouli Galatasaray'a Bennacer'i önerdi

EMPOLİ’DE forma giyen 20 yaşındaki Cezayirli Ismael Bennacer G.Saray yolunda. Arsenal alt yapısında yetişen oyuncu, geçtiğimiz sezon Empoli’nin yolunu tutmuştu. Bennacer, Serie B’de mücadele eden Empoli’de 39 maçta 2 gol ve 4 asistle oynamıştı. G.Saraylı Feghouli de vatandaşına Türkiye ve takımından övgüyle bahsetti. 20 yaşındaki Bennacer, ön libero ve orta sahanın merkezinde oynayabiliyor.

(Aksam)