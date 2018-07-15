Feghouli ve Selçuk bu kez çok farklı
Kamp çalışmalarını İsviçre’de sürdüren Galatasaray’da Sofiane Feghouli ve Selçuk İnan, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.
Kamp çalışmalarını İsviçre’de sürdüren Galatasaray’da Sofiane Feghouli ve Selçuk İnan, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Fazla kilolarından kurtulan 2 futbolcunun, kampın en çalışkan isimleri olarak dikkat çektiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Selçuk, 1 gol ve 4 asist ile oynarken, Feghouli ise 31 maçta 7 gol, 10 asistlik performans sergilemişti.
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