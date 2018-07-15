Feghouli ve Selçuk bu kez çok farklı

Kamp çalışmalarını İsviçre’de sürdüren Galatasaray’da Sofiane Feghouli ve Selçuk İnan, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Fazla kilolarından kurtulan 2 futbolcunun, kampın en çalışkan isimleri olarak dikkat çektiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Selçuk, 1 gol ve 4 asist ile oynarken, Feghouli ise 31 maçta 7 gol, 10 asistlik performans sergilemişti.