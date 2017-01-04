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Feghouli'nin gördüğü kart iptal edildi

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), West Ham United'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin 2 Ocak Pazartesi günü günü lig maçında gördüğü kırmızı kartı iptal etti.

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Slaven Bilic'in çalıştırdığı Londra ekibinin itirazını değerlendiren federasyon, Manchester United ile oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri maçın 15. dakikasında Phil Jones ile girdiği ikili mücadele sonrasında hakem Mike Dean'ın 27 yaşındaki futbolcuya gösterdiği kırmızı kartın geçersiz olduğuna hükmetti.

Feghouli, takımının Federasyon Kupası'nda 6 Ocak Cuma günü Manchester City ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

Federasyon, 2 Ocak Pazartesi günü oynanan Burnley maçında bu sezon üçüncü kırmızı kartını gören Brezilyalı futbolcu Fernandinho'nun itirazını ise kabul etmedi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, West Ham United ile yapacakları lig ve kupa maçlarının yanı sıra Everton ve Tottenham karşısında cezalı duruma düştü.

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