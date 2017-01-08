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Ve Felipe Melo, Palmeiras'ta

Palmeiras ile anlaşan eski Galatasaraylı Felipe Melo, resmi imzayı attı

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Inter'den ülkesinin son şampiyonu Palmeiras'a transfer oldu.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2019'un sonuna kadar geçerli olacak 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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