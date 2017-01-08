Ve Felipe Melo, Palmeiras'ta
Palmeiras ile anlaşan eski Galatasaraylı Felipe Melo, resmi imzayı attı
Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Inter'den ülkesinin son şampiyonu Palmeiras'a transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2019'un sonuna kadar geçerli olacak 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.