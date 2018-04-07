Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye '4 yıl önce bugün' göndermesi

Kariyerine Brezilya'da devam eden Felipe Melo, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı çok akfit kullanan Felipe Melo, Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 yendikleri maçı hatırlatırken, ''4 yıl önce bugün'' mesajını yayınladı.

Felipe Melo, paylaşımında Emre Belözoğlu'na kırmızı kart gördükten sonraki fotoğrafını kullandı.

İşte Felipe Melo'nun Instaram hesabından yaptığı o paylaşım...