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Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye '4 yıl önce bugün' göndermesi

Galatasaray'ı Brezilya'dan takibine devam eden Felipe Melo, Fenerbahçe'ye göndermede bulunan bir mesaj paylaştı.

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Kariyerine Brezilya'da devam eden Felipe Melo, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı çok akfit kullanan Felipe Melo, Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 yendikleri maçı hatırlatırken, ''4 yıl önce bugün'' mesajını yayınladı.

Felipe Melo, paylaşımında Emre Belözoğlu'na kırmızı kart gördükten sonraki fotoğrafını kullandı.

İşte Felipe Melo'nun Instaram hesabından yaptığı o paylaşım...

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