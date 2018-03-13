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Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye bir küfür daha

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, İdari Menajer yardımcısı Mert Çetin'in yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçe'ye küfür etti. Felipe Melo'nun Fenerbahçe'ye ettiği küfür, sarı-lacivertli taraftarları adeta çılgına çevirdi.

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4 yıl Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo, yine rahat durmadı. Özellikle derbi maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melo, Galatasaray'da İdari Menajer Yardımcısı olarak görev yapan Mert Çetin'in sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir yorumda bulundu.

Brezilyalı futbolcu canlı yayın sırasında ''F**k fener abi'' dedi. Melo'nun yaptığı bu yorum sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Brezilyalı futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

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