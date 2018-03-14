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Fellaini 2021 yılına kadar Galatasaray'da

Manchester United'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Fellaini, G.Saray'la yeni sezon için şimdiden söz kesti. 3 yıl için tam 21 milyon pound alacak! Bu rakamın Türk Lirası karşılığı ise 111 milyonu buluyor.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United'la mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak Fellaini, G.Saray'la 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.

3 yıl için toplam 21 milyon euro (111 milyon lira) alacak. Futbolcu, United'ın son olarak kendisine yaptığı haftalık 80 bin poundluk teklifi reddetti. San-Kırmızılı ekipten alacağı para ise haftalık 150 bin pounda denk geliyor. Tecrübeli ön liberoyu Roma da istiyordu. United'da kalmamasının sebebi ise sadece hem para hem de sadece 1 senelik mukavele teklif edilmesi. 

SARI-KIRMIZI ÇİZGİ DETAYI 

Öte yandan GQ Style dergisine özel bir röportaj veren yıldız oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceğine dair iddialar sosyal medyada da mesajlar paylaşılmaya başlandı.

Buna sebep olan durum ise Fellaini'nin fotoğraf çekiminde üstünde sarı kırmızı şeritler bulunan bir tişört giymesi.

(Akşam)

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