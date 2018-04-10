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Fellaini Liverpool'la anlaşmaya vardı

L’Equipe’e göre; Liverpool, Beşiktaş ve G.Saray’ın istediği Belçikalı ile anlaştı. Fellaini, Emre Can’ın yerini dolduracak.

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BEŞİKTAŞ ve G.Saray’ın radarında olan ve Siyah-Beyazlı kulüple anlaştığı öne sürülen Fellaini’yle ilgili her gün bir iddia ortaya atılıyor. M.United’in Brezilyalı oyuncusu için dün de PSG’yle anlaştığı haberleri yayıldı. L’Equipe’in haberinde de Fellaini’yle Liverpool’un da 3 yıllık sözleşme için mutabakat sağladığı belirtildi. M.United’la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fellaini, kulübünün 3 kez mukavele yenileme için yaptığı çağrısına kayıtsız kalmıştı. İddiaya göre; Liverpool, Belçikalı yıldızı Juventus’a transfer olması beklenen Türk oyuncu Emre Can’ın alternatifi olarak düşünüyor.

(Aksam)

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