Fellaini'in yeni tarzı görenleri hayrete düşürdü
M.United'ın yıldız futbolcusu Fellaini'nin yeni stili ve tarzı görenleri şaşırttı.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Manchester United'ın yıldız oyuncusu Maroune Fellaini yeni tarzıyla şok etti! Fellaini, GQ Style'ın son sayısına son derece değişik tarzıyla poz verdi. Kabarık saçlarıyla ikon haline gelen Fellaini'nin son fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü.
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