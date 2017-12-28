Fellaini'ye Çin'de teklif yok!

Beşiktaş'ın transferdeki hedefleri arasında yer alan Belçikalı futbolcu Marouane Fellaini ile ilgili ilginç bir gerçek gün yüzüne çıktı. Manchester United'dan ayrılması gündemde olan futbolcuya siyah-beyazlıların dışında en önemli talibin, Çin'den bir takım olduğu belirtilmişti.

'Bunlar sadece dedikodu'

Ada'da bazı internet sitelerinde gündeme getirilen bu iddianın peşine düşerek hem İngiltere hem de Uzakdoğu ülkesinde konuyla ilgili gerçeği öğrenmek istedik. Çinli gazeteci Luo Ming, ülkede bu yönde bir bilgi olmadığını ve futbolcuyla ilgilenen bir Çin kulübü bulunmadığını belirtilerek "Bu haberler İngiltere'den çıkıyor. Görünen o ki bunlar sadece dedikodu" denildi.

'Beşiktaş daha uygun seçenek'

İngiltere The Sun gazetesinden Charlie Wyett ise kendi ülkelerinde yayınlanan iddiaların çok ciddi olmadığını söyleyerek şu bilgileri paylaştı: "Fellaini büyük ihtimalle Manchester ile yollarını ayıracak. Ancak Çin transferi konusundaki bilgi pek güvenilir değil. Zaten kendisi de Çin'e gitmeye sıcak bakmıyor. Oraya gittiği takdirde uluslararası görünürlüğünün zarar göreceğini biliyor. Beşiktaş kendisi için daha uygun bir seçenek".

Yıllık ücreti 20 milyon TL

Manchester United ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Belçikalı futbolcu aldığı yüksek ücretle dikkat çekiyor. İngiliz ekibinin yeni sözleşme önerisi de bulunan Fellaini, ManU'dan yıllık 4 milyon sterlin (20 milyon TL) kazanıyor. Yeni gideceği takımda alacağı ücretin de en az bu kadar olması bekleniyor.