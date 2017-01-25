Fenerbahçe – Amedspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası’nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Fenerbahçe evinde Amedspor’ ağırlıyor. <p> <iframe class='mbxs wf' frameborder='0' height='1650' src='http://31.210.68.158/star/canlianlatim.aspx?mid=59152'></iframe></p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.