Fenerbahçe - Adanaspor (CANLI)

Fenerbahçe, ligde 2017'ye Adana maçıyla "Merhaba" diyor. Volkan Şen sakat. Dedesinin rahatsızlığı nedeniyle Hollanda'ya giden van Persie de kadroda yok. Moussa Sow ise Afrika Kupası'nda olduğu için Fernandao, yedeği olmadan 11'de oynayacak. Kanarya'da bilindiği gibi Emenike ve van der Wiel de kadro dışı.

Adanaspor, 7 dış saha maçında 2 beraberlik ve 5 yenildi aldı, deplasmanda kazanamadı.

KARAVAIEV İLK KEZ!

Fenerbahçe'ye devre arası gelen Karavaiev, Sarı-lacivertli forma ile Kadıköy'de ilk maçına çıkıyor. Daha önce Zorya'nın elemanı olarak Ülker Stadı'nın atmosferini soluyan Ukraynalı'nın bu kez Fenerbahçe oyuncusu olarak 11'e girmesi bekleniyor.

STAT: Ülker

SAAT: 19.00

HAKEM: Serkan Çınar

YAYIN: beIN Sports, STAR.COM.TR