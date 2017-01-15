Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe - Adanaspor (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarıyı evinde Adanaspor maçıyla açıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe, ligde 2017'ye Adana maçıyla "Merhaba" diyor. Volkan Şen sakat. Dedesinin rahatsızlığı nedeniyle Hollanda'ya giden van Persie de kadroda yok. Moussa Sow ise Afrika Kupası'nda olduğu için Fernandao, yedeği olmadan 11'de oynayacak. Kanarya'da bilindiği gibi Emenike ve van der Wiel de kadro dışı.
 
Adanaspor, 7 dış saha maçında 2 beraberlik ve 5 yenildi aldı, deplasmanda kazanamadı.
 
KARAVAIEV İLK KEZ!
 
Fenerbahçe'ye devre arası gelen Karavaiev, Sarı-lacivertli forma ile Kadıköy'de ilk maçına çıkıyor. Daha önce Zorya'nın elemanı olarak Ülker Stadı'nın atmosferini soluyan Ukraynalı'nın bu kez Fenerbahçe oyuncusu olarak 11'e girmesi bekleniyor.
 
STAT: Ülker
SAAT: 19.00
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: beIN Sports, STAR.COM.TR

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çavuşoğlu'ndan kritik Astana açıklaması

Çavuşoğlu'ndan kritik Astana açıklaması

Linkedin en çok kazanan meslekleri açıkladı

Linkedin en çok kazanan meslekleri açıkladı

F-35'lere milli füze SOM-J

F-35'lere milli füze SOM-J

Kendi sonlarını hazırlayan mucitler

Kendi sonlarını hazırlayan mucitler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA