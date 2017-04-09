Fenerbahçe - Akhisarspor muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe’de Van Persie’nin durumu yakından takip ediliyor. Fernandao’nun sakatlığı sonrası hücum hattında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde Van Persie’nin de sakatlanmaması için durumu yakından takip ediliyor. Arka arkaya iki maça çıktığı zaman sıkıntı yaşayan ve sakatlık riski bulunan futbolcu benzer bir problem yaşamamasına dikkat ediliyor.

Kupa maçında dinlendirilen Hollandalı bugünkü maçta ilk 11’de olacak. Bunun yanısıra son haftaların formda ismi Aatıf’ın da ilk 11’de olması bekleniyor. Orta sahada Mehmet Topal ve Souza ile birlikte Alper’in forma giyeceği ifade edildi. Skrtel ve Kjaer’in yanında sol kanatta Hasan Ali ile son haftaların etkili ismi Wiel’in oynaması bekleniyor.