Fenerbahçe - Başakşehir muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Kocaman kadroyu şekillendirdi

Medipol Başakşehir karşısında zorlu bir sınav verecek olan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkacak.

Kale konusunda iki isim arasında gidip gelen Kocaman’ın yine Volkan Demirel’e şans tanıması bekleniyor. Sağ bekte Isla’nın, Giuliano ile birlikte milli takımdan yorgun dönmesi ve sadece bir idmana çıkması, Aykut Hoca’nın en büyük handikapı olarak görülüyor.

Fenerbahçe stoperde ise Neto’ya ilk kez şans tanıyacak. Skrtel ile birlikte rakip forvete engel olması planlanan futbolcu, ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacak. Forvette Robin van Persie’nin sakatlığı, Janssen’in henüz yeni olması nedeniyle Soldado’nun alternatifi bulunmuyor.