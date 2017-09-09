Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe - Başakşehir muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçında sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i ağırlıyor...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Kocaman kadroyu şekillendirdi

Medipol Başakşehir karşısında zorlu bir sınav verecek olan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkacak.

Kale konusunda iki isim arasında gidip gelen Kocaman’ın yine Volkan Demirel’e şans tanıması bekleniyor. Sağ bekte Isla’nın, Giuliano ile birlikte milli takımdan yorgun dönmesi ve sadece bir idmana çıkması, Aykut Hoca’nın en büyük handikapı olarak görülüyor.

Fenerbahçe stoperde ise Neto’ya ilk kez şans tanıyacak. Skrtel ile birlikte rakip forvete engel olması planlanan futbolcu,  ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacak. Forvette Robin van Persie’nin sakatlığı, Janssen’in henüz yeni olması nedeniyle Soldado’nun alternatifi bulunmuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım tünel açılışında araba kullandı

Başbakan Yıldırım tünel açılışında araba kullandı

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

İstanbul'da dolunay

İstanbul'da dolunay

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA