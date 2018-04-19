Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi nefes kesecek! İşte muhtemel 11'ler...

ZİRAAT Türkiye Kupası’nda bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe’nin uğurlu rakamı 17 oldu!.. Sarı-Lacivertli takım kupada oynadığı son 17 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Kanarya son olarak 30 Kasım 2016’da evinde Gençlerbirliği ile yaptığı maçı 2-2 kaybetmişti. Fenerbahçe daha sonra Türkiye Kupası’nda oynadığı 17 maçın 12’sini kazanırken, 5 kez de berabere kaldı. Öte yandan F.Bahçe bu akşam Beşiktaş’ı elerse 17. kez finalde mücadele etme hakkını kazanacak. Fener daha önceki 16 finalde 6 kez şampiyon oldu. 10’unu kaybetti. Kupada daha önce 15 final yapan Beşiktaş ise bunların 9’unda mutlu sona ulaştı, 6 kez üzülen taraf oldu.

KUPADA ikinci finalist bugünkü dev derbide belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövnaş maçında Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş’ı Ülker Stadı’nda konuk edecek. Saat 20.30’daki maçı atv ekrana getirecek. Derbinin hakemi ise Mete Kalkavan. Vodafone Arena’daki ilk maçtan 2-2’lik skorla ayırlan Fenerbahçe final için az da olsa avantajlı.

KUPADA 20 MAÇ OYNADILAR

Bugünkü maçta kazanan takım adını finale yazdıracak. 0-0 ve 1-1’lik beraberliklerde Fenerbahçe, 3-3 ve daha gollü beraberliklerde ise Beşiktaş final biletini cebine koyacak. Derbi 2-2 biterse önce uzatmaya, skor değişmezse penaltı atışlarına gidecek. İki takım kupada bugüne kadar 13 kez eşleşti ve 20 maç oynadı. Beşiktaş 11, Fener 4 galibiyet elde etti. 5 derbide ise taraflar üstünlük sağlayamadı.

KARTAL 3 FİNALDE DE KAZANDI

Bu 13 eşleşmenin 3’ü finalde gerçekleşti ve Beşiktaş hepsinde kupayı kaldıran taraf oldu. Diğer 10 eşleşmenin 6’sında Kartal turu geçti, Fenerbahçe ise 4 kez rakibini eledi. İki ezili rakip arasındaki rekabette ise bu akşam 346. derbi oynanacak. Daha önceki 345 karşılaşmada Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 kez kazandı, 90 maç berabere bitti. Kanarya gol sayısında da rakibine karşı 473-434 önde.

MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE

Volkan Demirel - Isla - Neustadter - Skrtel - İsmail - Mehmet Ekici - Josef de Souza - Mehmet Topal - Aatif - Valbuena - Soldado



BEŞİKTAŞ



Fabri - Gökhan - Tosic - Vida - Caner - Medel - Tolgay - Lens - Oğuzhan - Talisca - Negredo