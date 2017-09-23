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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlıların 30 taraftarı gözaltına alındı

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi 30 Siyah-beyazlı taraftar gözaltına alındı.

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Güvenlik güçleri, passolig'i olmayan, taşkınlık yapan ve alkollü oldukları tespit edilen 30 Beşiktaş taraftarını gözaltına alarak, stada girişlerini engelledi.

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