Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası 3 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.
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