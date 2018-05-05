Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin nihai kararı açıklandı

PFDK, Türkiye Kupası için kararını açıkladı. PFDK, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmamasından dolayı hükmen 3-0 mağlup edilmesine, önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve Türkiye Kupası gelirlerinin iade edilmesine karar verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PFDK, Türkiye Kupası için kararını açıkladı. PFDK, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmamasından dolayı hükmen 3-0 mağlup edilmesine, önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve Türkiye Kupası gelirlerinin iade edilmesine karar verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.05.2018 tarih ve 77 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;

1- (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

2-TÜRKİYE KUPASI'NDAN İHRAÇ EDİLMESİNE,

3-TAKİP EDEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA ALINMAMASINA,

4-2017 - 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI'NIN TİCARİ HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN ÖDÜLLERİN İADESİNE,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
2018 FIFA Dünya Kupası stadyumu

2018 FIFA Dünya Kupası stadyumu

Dünyada eşi benzeri olmayan köprü

Dünyada eşi benzeri olmayan köprü

Arda Turan'a tarihi ceza yolda

Arda Turan'a tarihi ceza yolda

İstanbulluları korkutan olay: Depremden daha yıkıcı olacak

İstanbulluları korkutan olay: Depremden daha yıkıcı olacak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA