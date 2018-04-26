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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin saati açıklandı

57. dakikada itibaren aynı şartlarla ve seyircisiz oynanması yönünde karar verilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçının başlama saati belli oldu.

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TFF Yönetim Kurulu tarafından, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü kaldığı dakikadan itibaren devamına karar verilen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasının oynanacağı saat belirlendi.

Kaldığı andaki şartlarla ve seyircisiz olarak oynanacak müsabaka, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak.

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