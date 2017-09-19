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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu hafta sonu oynanacak derbinin biletleri satışa çıktı.

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Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Bilet fiyatları şöyle;

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ                                           :80,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK                 :100,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK               :120,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK                  :180,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK                        :200,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK                        :230,00 TL

MARATON  ALT  E BLOK                                                      :275,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK                                                       :300, 00 TL

1907 TRİBÜNÜ                                                                      :400, 00 TL

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