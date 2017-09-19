Fenerbahçe - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu hafta sonu oynanacak derbinin biletleri satışa çıktı.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.
Bilet fiyatları şöyle;
OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ :80,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK :100,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :120,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK :180,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK :200,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK :230,00 TL
MARATON ALT E BLOK :275,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK :300, 00 TL
1907 TRİBÜNÜ :400, 00 TL
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.