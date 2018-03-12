Fenerbahçe - Galatasaray derbisi biletleri satışta

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Biletler; 12.03.2018 Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 1 bilet), 13.03 2018 Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) ve 14.03 2018 Çarşamba günü de genel satışa açılacaktır" denildi.

Bilet fiyatları şöyle:

Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira

Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira

Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira

Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira

Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira

Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira

Maraton alt E blok: 297 lira

Fenerium alt E blok: 324 lira

1907 tribünü: 430 lira