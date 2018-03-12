Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri bugün satışa çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Biletler; 12.03.2018 Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimiz için (En fazla 1 bilet), 13.03 2018 Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) ve 14.03 2018 Çarşamba günü de genel satışa açılacaktır" denildi.

Bilet fiyatları şöyle:

Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira

Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira

Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira

Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira

Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira

Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira

Maraton alt E blok: 297 lira

Fenerium alt E blok: 324 lira

1907 tribünü: 430 lira

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA