Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Bülent Yıldırım'ın
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Bülent Yıldırım'ın oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbiyi Bülent Yıldırım'ın yöneteceği açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemre şöyle:
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