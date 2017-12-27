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Fenerbahçe - İstanbulspor muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı oynayacak.     

Sarı-lacivertliler, 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırmıştı.     

Süper Lig'de ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, İstanbulspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.     

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.     

İstanbulspor'la 13 yıl sonra     

Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.     

İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti.  Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.     

Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Erten, Hasan Ali, Isla, Neto, Neustadter, Ozan, Valbuena, Alper, Oğuz Kağan, Aatif, Fernandao

İstanbulspor: Okan, Zeki, Yalçın, Wellington, Oğuzhan, Kubilay, Onur Ergün, Onur Kolay, Muhsin, Zafer, İbrahim

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