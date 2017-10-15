Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor | Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Maçı STAR.COM.TR’den CANLI takip edebilirsiniz.
Ligin 7. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek hem moral bulmanın hem de üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, ligde topladığı 11 puanla 8. haftaya 7. sırada girdi.
Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor ise 8 puanla 12. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'de 4 eksik
Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Van Persie'nin yanı sıra Alper Potuk, Skrtel ve İsmail Köybaşı cezalı olmaları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Kameni, İsla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Giuliano, Mehmet Ekici, Valbuena, Vincent Janssen
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Murat Akça, Yalçın Ayhan, Arturo Mina, Cissokho, Mickael Pereira, Aytaç Kara, Eren Tozlu, Dening, Dia, Boutaib
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