Fenerbahçe 12'den vurdu!
Fenerbahçe, Euroleague'de Rusya temsilcisi UNICS Kazan ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 86-81'lik skorla galip ayrıldı.
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