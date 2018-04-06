Fenerbahçe, 18 yaşındaki yıldız voleybolcu Yingying Li'nin peşinde

Çin Süper Ligi'nde Tianjin'de forma giyen ve geçtiğimiz şubat ayında 18 yaşını dolduran Yingying Li'nin Fenerbahçe tarafından takibe alındığı iddia edildi.

Worldofvolley'in verdiği haberde, Çin'in ve dünya voleybolunun yükselen değeri olarak kabul edilen Li'nin sarı-lacivertliler tarafından izlendiği kaydedildi. Haberde ayrıca dünya liglerinden birçok coach ve yöneticinin 18 yaşındaki yıldız adayına talip olduğu belirtildi.

Lakabı 'voleybolun dahisi' ve efsane Çinli voleybolcu Zhu Thing'e benzerliği nedeniyle 'Yeni Zhu Thing' olan Yingying Li, ligdeki son maçında da 43 sayı almıştı.Şu anda Çin Süper Ligi'nin en skorer ismi olan genç voleybolcunun ligde blok ve servis rekorları kırdığı ve takımı Tianjin'le ilk şampiyonluğunu elde ettiği bilgileri de paylaşıldı.

Ayrıca Yingying'in eski Fenerbahçeli yıldız Koreli Kim Young'dan daha popüler olduğu ve daha skorer olduğu da eklendi. Li'nin kariyerine bilhassa Avrupa'da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Skorer)