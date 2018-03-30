Fenerbahçe, 1959’da başlayan profesyonel ligden önceki şampiyonlukların sayılması için çalışma başlattı

Bu gelişme sonuçlanırsa F.Bahçe 28 şampiyonlukla 5 yıldıza hak kazanacak. Kanarya’nın 6. yıldızı takmasına 2 şampiyonluk kalacak. G.Saray 21 şampiyonlukta kalırken, Beşiktaş 20 şampiyonlukla 4 yıldıza yükselecek.

Mosturoğlu, “Federasyon 1923’te kuruluyor ama ligler 1958-59’da başlıyor. Kamuoyu bilgilendirmesinin ardından federasyona başvuru yapacağız. Bizim durumumuzda olan diğer kulüpler de var. Göztepe ve Altay gibi. Hep birlikte başvuru yapılması gerekiyor” dedi. Sarı-Lacivertli kulübün 1923-1959 tarihlerinde şampiyon olan takımlarla bir araya gelerek girişimleri hızlandırması bekleniyor. Fenerbahçe’nin bu olayı tekrar gündeme getirmesi yıllarca konuşulan konuyu yeniden tartışmaya açmış oldu.

9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTILAR

F.Bahçe’nin 1959 yılından önceki sayılmayan şampiyonlukları onaylanırsa, zafer sayısı 28’e yükselecek. 1923-1959 yılları arasında 9 şampiyonluğu bulunan F.Bahçe, bunları mevcut 19 şampiyonluğuna ekleyebilirse 28 şampiyonlukla armasında 5 yıldız yer alacak. 1959’dan önce 1 zaferi bulunan G.Saray ise şampiyonluk sayısını 21 yaparak F.Bahçe’nin bir hayli gerisinde kalacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi Beşiktaş’a da yaracak. 1959’dan önce 5 şampiyonluğu bulunan Siyah-Beyazlılar, zafer sayısını 20’ye ulaştırarak armasına 4. yıldızı takabilecek.

KARTAL’IN 2 ZAFERİ KABUL EDİLDİ

TFF 1923 yılında kuruldu. Federasyon 1959 öncesi oynanan tüm milli maçları kabul ediyor; 1950 Dünya Kupasına katılmaya hak kazanıp maddi imkansızlıklardan gidemediğimiz, 1954 Dünya Kupası, 1951 Federal Almanya zaferi, 1956 Macar Zaferi. Fakat lig şampiyonluklarını 1959’dan itibaren sayıyor. Oysa 1923-1959 arasında ulusal anlamda oynanmış bir lig ve bunun şampiyonları var. Beşiktaş, 1956-1957 ve 1957-1958 yıllarında tertip edilen Federasyon Kupası’nı kazanmış ve Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmesinden dolayı 1959’dan önce alınan şampiyonluğu kabul edilen tek takım konumunda.

Avrupa da kullanıyor

İTALYA’DA Serie A 1929 yılında başlamış. Oysa İtalya Futbol Federasyonu, 1898’de oynanmaya başlayan Amatör Şampiyona’da elde edilen şampiyonlukları kabul ediyor. Bu nedenle belki kapanmış, belki İtalya alt liglerinde oynayan birçok takımın şampiyonluğu bulunuyor. Avrupa’da da bu tür örnekler çok sayıda var.

(Akşam)