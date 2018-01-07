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Fenerbahçe 3 süper solağı listesine aldı

F.Bahçe hem stoper hem bek oynayabilen M.United’ın yıldızı için çalışıyor. Aynı takımda oynayan L.Shaw da bir başka koz. Güncel isim ise Portolu Layun oldu.

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F.BAHÇE, sol bek transferi için yoğun şekilde çalışıyor. Hem stoper hem de sol bek oynayabilen Daley Blind, Aykut Kocaman’ın ilk tercihi. Diğer tercih de yine ManU’dan Luke Shaw. Ancak 22 yaşındaki İngiliz oyuncu Luke Shaw M.United’da kalmak istiyor. Bu yüzden zor.  
 
10 MİLYON EURO YÜKSEK
 
Fener’in üçüncü sol bek adayı ise Porto’da forma giyen Miguel Layun. Sarı-Lacivertliler, bu oyuncunun başka talipleri de bulunması nedeniyle sıkıntılı. 2020’ye kadar Porto ile anlaşması bulunan Layun’un 10 milyon euroluk bonservis bedeli de F.Bahçe’nin çözmeye çalıştığı bir başka sorun. Bu oyuncuya Cenk’i alan Everton da teklifte bulundu. (Akşam)

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