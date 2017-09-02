Fenerbahçe; Grenier, Andre ve Maksimovic'i gündemine aldı

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe, arayışlarını bayram tatiline rağmen hızlandırdı. Josef'in satılamaması nedeniyle maddi olarak kaynak bulamayan Fenerbahçe kiralama yoluyla 8 numaralı bölgedeki açığını kapatmaya çalışacak. Fenerbahçe'de bu bölge için 3 ismin ön plana çıktığı. bildirilirken bunların Valencia'nın Sırp futbolcusu Nemanja Maksimovic, O.Lyon'un Fransız milli oyuncusu Clement Grenier ve Porto'da forma giyen Andre Andre olduğu öğrenildi.

KOCAMAN ISRARCI

Bu 3 futbolcunun menajerleri ve kulüpleriyle iletişime geçildiği ve birkaç gün içinde sonuç alınması beklendiği ifade ediliyor. Aykut Kocaman'ın 10 numaralı oyuncudan çok bu bölgeye ağırlık verlimesini istediği ve takımın asıl ihtiyacının burada olduğunu yönetime rdapor olarak verdiği de gelen haberler arasında. Transfer sezonu 8 Eylül'de sona eriyor..

(Takvim)