Fenerbahçe; Skrtel, Neustadter, Isla, Kameni ve Ozan Tufan'ın menajerlerini İstanbul'a çağırdı

Fenerbahçe futbolcu ve hoca arayışlarını sürdürürken, yeni sezonda takımda düşünmedikleri isimlerle görüşme kararı alındı.

Kulübe yakın kaynakların haberine göre Fenerbahçe yönetimi Skrtel, Neustadter, Isla, Kameni ve Ozan Tufan'ın menajerlerini İstanbul'a çağırdı. Bu menajerlere, Fenerbahçe'nin uygun bir teklifi değerlendirmek istediği bu konuda kulübe yardımcı olmalarınının istendiği ifade edilecek.

KİRALIKLAR GİTTİ

Fenerbahçe, kiralık özlemeleri sona eren Luis Neto ve Vincent Janssen ile sözleşme yenilemedi. Sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'e ise yönetimin jübile teklifinde bulunacağı ifade ediliyor ancak netlik kazanmadı

ELJIF ELMAS KALACAK GİBİ

Eljif Elmas'ı başta Ankaragücü olmak üzere birçok kulüp istiyor. Ancak Türk asıllı Makedon oyuncunun hazırlık dönemini Fenerbahçe'de geçirerek deneneceği ifade ediliyor