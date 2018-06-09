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Fenerbahçe; Skrtel, Neustadter, Isla, Kameni ve Ozan Tufan'ın menajerlerini İstanbul'a çağırdı

Fenerbahçe, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı Isla, Skrtel, Neustadter ve Kameni ve Ozan'ın menajerine görüşme çağrısı yaptı.

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Fenerbahçe futbolcu ve hoca arayışlarını sürdürürken, yeni sezonda takımda düşünmedikleri isimlerle görüşme kararı alındı. 

Kulübe yakın kaynakların haberine göre Fenerbahçe yönetimi Skrtel, Neustadter, Isla, Kameni ve Ozan Tufan'ın menajerlerini İstanbul'a çağırdı. Bu menajerlere, Fenerbahçe'nin uygun bir teklifi değerlendirmek istediği bu konuda kulübe yardımcı olmalarınının istendiği ifade edilecek.

KİRALIKLAR GİTTİ

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ELJIF ELMAS KALACAK GİBİ

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