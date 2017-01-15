Fenerbahçe, Adanaspor'a takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 40. dakikada Mehmet Topal, 78. dakikada penaltıdan Fernandao attı. Adanaspor'un golleri ise 23. dakikada Magaye Geueye, 45. dakikada Roni Gleison attı.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, attığı golden sonra arka üst baldırını tutarak oyundan çıktı. Brezilyalı Fernandao ise oynadığı son 6 maçta 10. golünü atmayı başardı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 32 puana, Adanaspor ise 11 puana yükseldi. Fenerbahçe, yaşadığı 2 puan kaybıyla birlikte lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düşmüş oldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Başakşehir'i sahasında ağırlayacak. Adanaspor ise Bursaspor'a konuk olacak.

OZAN TUFAN VE AATIF 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Süper Lig'de 10 hafta sonra ilk 11'de oynadı.

Son olarak 6. haftadaki Osmanlıspor maçında ilk 11'de oynayan Ozan, daha sonra uzun süreli sakatlığını nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Ozan Tufan iyileştikten sonra ligde ilk kez 11'de forma şansı buldu. Formayı Ozan'a kaptıran Alper Potuk ise 6 hafta sonra kendisini yedek kulübesinde buldu.

Öte yandan Trabzonspor maçında cezası nedeniyle oynamayan Skrtel ile sakatlığı düzelen Hasan Ali Kaldırım, tekrar 11'e döndü.

VOLKAN ŞEN, KJAER, STOCH, EMENIKE, WIEL VE SOW YOK

Fenerbahçe iki önemli isminden yoksun bir şekilde Adanaspor karşısında sahada yer aldı.

Antalya kampında hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen ile sağ üst ön adalesinde ağrı bulunan Kjaer, takımlarını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike de Adanaspor maçında oynamadı. Teknik direktör Advocaat, Miroslav Stoch'u da 18 kişilik kadroya dahil etmedi.

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Moussa Sow, milli takımında yer aldığı için Adanaspor maçında forma giyemedi. Sow, Senegal Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor.

KARAVAIEV KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ukraynalı Oleksandr Karavaiev, yedekler arasında yer aldı.

Shakhtar Donetsk'ten kiralanan Ukraynalı futbolcu, ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta giymek için teknik direktör Advocaat'tan şans bekledi.

Bu arada Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğithan Güveli, ilk kez Süper Lig'de 18 kişilik kadroya girdi. Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki genç stoperi, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans bulmuştu.

LEVENT ŞAHİN İLK KEZ KULÜBEDE

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin, ilk kez bir resmi maçta yedek kulübesinde takımının başında yer aldı.

Ligin 16. haftasındaki Medipol Başakşehir maçını turuncu-beyazlılarla yeni anlaştığı için tribünden izleyen Şahin, devre arası kampını takımıyla Antalya'da geçirmişti.

ADANASPOR'DA VINICIUS YETİŞEMEDİ

Adanaspor'un yeni transferi Vinicius Santos Silva, lisansının yetişmediği için Fenerbahçe karşısında forma giyemedi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Brezilyalı futbolcu lisansı çıkmadığı için kadroya dahil edilmedi. Diğer yeni transfer Charles Itandje ise kaledeki yerini aldı.

Akdeniz temsilcisinde Renan Rofrigues da Silva ise sarı kart cezası nedeniyle Kadıköy deplasmanında takımını yalnız bıraktı.

FENERBAHÇE, ETKİLİ BAŞLAYAMADI

Fenerbahçe, maça etkili başlayamadı. Sürekli pas hatası yapan sarı lacivertli oyuncular, oyunun kontrolünü ilk dakikalarda Adanaspor'a kaptırdı. Fiziksel olarak diri görünen ve hızlı ataklar yapan Adanaspor, 6. dakikada Cem Özdemir ile karşı karşıya pozisyonda golü bulamadı.

9. dakikada Fenerbahçe, Fernandao ile bir gol buldu ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

JOSEF'E YAPILAN HAREKETTE PENALTI BEKLENDİ

İlk 15 dakikada oyuna bir türlü hakim olamayan Fenerbahçe, Jeremain Lens üstünden atak yapmaya başladı. Adanasporlu oyuncuların Jeremain Lens'e sürekli çok adamla baskı yapması ve oynama alanı bırakmaması, nedeniyle oyun sıkıştı.

17. dakikada Fenerbahçe, Josef de Souza'ya yapılan hareket sonrası penaltı bekledi ancak hakem Serkan Çınar, pozisyonun 'temiz' olduğuna karar verdi.

ADANASPOR, GUEYE İLE İLK GOLÜ BULDU

Fenerbahçe'nin çok adamla atak yatığı bölümde Adanaspor, öne geçti. 23. dakikada orta alanda rakibi Aatif Chahechouhe'ya yaptığı pres sonrasında topu kapan Renan Foguinho hızla rakip yarı alanı kat etti ve verdiği ara pasla Magaye Gueye'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Magaye Gueye kaleci Volkan Demirel'den sıyrılıp boş kaleye sol ayağıyla bıraktı ve takımını öne geçiren golü attı.

MEHMET TOPAL GOLÜ ATTI, SAKATLANDI

Fenerbahçe, golün ardından Adanaspor kalesinde büyük bir baskı kurdu. Kanattan etkili ataklar yapan Fenerbahçe, Martin Skrtel ile net bir fırsattan yararlanmadıktan sonra, 40. dakikada Martin Skrtel'in asistinde Mehmet Topal'ın golüyle eşitliği sağladı.

Sağ kanattan Jeremain Lens'in ortasında savunma topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Martin Skrtel sert bir şut çekti fakat kaleci Charles Itandje topu çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Martin Skrtel'in pasında Mehmet Topal sol ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri havalandırmayı başardı.

Bu golün ardında orta sahada koşu yaparken arka üst baldırını tutan Mehmet Topal, oyunu terkedip yerini Oleksandr Karavaiev'e bıraktı.

ADANASPOR, DEVRE BİTERKEN ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, devrenin son anlarında kalesinde gördüğü golle şok oldu. 45. dakikada Martin Skrtel ile girdiği ikili mücadele sonrasında topu önünde bulan Magaye Gueye pasını Roni Gleison'un önüne bıraktı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Roni Gleison'un yaptığı plase vuruşta kaleci Volkan Demirel'in müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu.

Devre bu golle sona erdi.

FENERBAHÇE TEMPOLU BAŞLADI AMA...

Fenerbahçe, ikinci yarıda tempoyu yükseltti. Seri paslaşmalarla Adanaspor'u kalesine hapseden ve adeta rakip yarı alana 'kamp' kuran Fenerbahçe, kalabalık ve organize Adanaspor savunmasını aşmakta güçlük yaşadı.

Jeremain Lens'e yapılan baskı, Aatif'in beklenen performansı gösterememesi, Karavaiev'in etkisiz oyunu ve Fernandao'nun Adanasporlu stoperler arasında kaybolması sonrası Fenerbahçe, etkili ataklar da yapamadı. Oyunun dengesi bu şekilde kurulurken, Adanaspor da Fenerbahçe kalesinde kontraatak fırsatları yaratamadı. Tempolu ancak kısır geçen oyuna ilk müdahaleyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat yaptı. Advocaat, 64'te Aatif'i oyundan alıp yerine Salih Uçan'ı sürdü.

Aatif oyundan çıkarken, kendini ıslıklayan taraftarlara alkışla karşılık verdi.

BASKI, PENALTIYLA SONUÇ BULDU

Fenerbahçe'nin baskısı 78. dakikada bir penaltıyla sonuç buldu. Sağ kanattan Jeremain Lens'in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı top Martin Skrtel'de kaldı. Martin Skrtel'in şutunda ceza sahası içinde eliyle müdahalede bulunan Vladimir Koman sarı kart gördü. Bu pozisyon sonrasında Fenerbahçe penaltı kazandı.

Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Brezilyalı oyuncu Fernando, kalecinin sağından topu filelere gönderdi ve skora eşitlik getirdi.

CHARLES ITANDJE KALESİNDE DEVLEŞTİ, F.BAHÇE GALİP GELEMEDİ

2-2'den sonra Fenerbahçe'de Robin van Persie oyuna girdi, stoper Roman Neustadter kenara geldi.

Fenerbahçe, son bölümde Adanaspor kalesinde büyük bir baskı kurdu. Arka arkaya yakalanan net fırsatlarda Adanaspor kalecisi Charles Itandje adeta devleşti ve skorbordun değişmesine izin vermedi. Fenerbahçe, böylece bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi geride bitirdiği bir maçı daha kazanamadı.