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Fenerbahçe, Anadolu Efes'i devirdi!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Anadolu Efes'i konuk etti. Fenerbahçe sahadan 81-75 galibiyetle ayrıldı.
 
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 11. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 2. mağlubiyetini aldı.

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