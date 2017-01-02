Fenerbahçe, Anadolu Efes'i devirdi!
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Anadolu Efes'i konuk etti. Fenerbahçe sahadan 81-75 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 11. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 2. mağlubiyetini aldı.
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