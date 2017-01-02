Fenerbahçe, Anadolu Efes'i devirdi!

O ülkede mahkumlar isyan çıkardı! 60 kişi öldü

Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki bir cezaevinde çıkan ayaklanmada en az 60 hükümlünün hayatını kaybettiği, yaşanan kargaşada çok sayıda mahkumun da firar ettiği bildirildi.