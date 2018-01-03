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Fenerbahçe Andre Schürrle için nabız yokluyor

Transferde nokta atışı yapma kararı alan Fenerbahçe, bomba bir ismin peşine düştü! Sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman'ın raporuyla Alman futbolunun önemli isimlerinden Andre Schürrle için araştırma başlattı.

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Schürrle, 2016'da 30 milyon euro karşılığı Wolfsburg'tan transfer olduğu Dortmund'da istediği süreleri bir türlü alamıyor ve ayrılmak istiyor.

Bu sezon sadece 4 lig maçında oynayan 27 yaşındaki yıldız, yurt dışı seçeneklerine de çok sıcak bakıyor. Fenerbahçeli yöneticiler, Schürrle'nin menajeri Ingo Haspel ile temasa geçip bilgi alırken, rakamlar masaya yatırıldı. Dortmund'un Andre Schürrle'yi satmaya sıcak baktığı bilgisini sarı-lacivertli yöneticilerle paylaşan Haspel, "Ancak yüksek ücret isterler. 15-20 milyon euro'yu gözden çıkartmalısın" bilgisini iletti. Bu bilgi üzerine kiralık formülleri üzerinde durulmaya başlandı.

57 KEZ MİLLİ OLDU

Haspel, Fenerbahçe'nin Schürrle'ye ilgisini Dortmund'lu yetkililerle paylaşacak. Sarı-lacivertli yönetim, çıkacak sonuca göre hareket edecek.

Mainz 05'in altyapısından yetişen Andre Schürrle, sırasıyla Leverkusen, Chelsea ve Wolfsburg formalarını giydikten sonra Dortmund'a transfer oldu. Schürrle, 57 kez Alman Milli Takımı'nın formasını giydi, 22 gol attı.

Fotomaç

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