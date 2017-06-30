Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Carlos Kameni'yi İstanbul'a davet etti
Fenerbahçe, Kolombiyalı kaleci için Arsenal’ı ikna edemedi. Devreye giren Nantes, mutlu sona yaklaştı. Sarı- Lacivertliler de bunun üzerine, daha önce anlaşma sağlanan Kameni’ye yöneldi.
Sarı-Lacivertliler’de kaleci transferindeki belirsizlik büyük oranda sona erdi. Kanarya, sezon devam ederken David Ospina ile anlaşma sağlasa da kulübü Arsenal ile bir türlü orta yolu bulamadı. Uzun süren pazarlıklardan bir sonuç çıkmadı. Fransız basınına göre Kolombiyalı file bekçisini isteyen bir diğer takım olan Nantes, dün İngiliz ekibi ve Ospina ile her konuda anlaşmaya vardı. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe de rotasını Carlos Kameni’ye çevirdi.
Anlaşma 2+1 yıllık
Kamerunlu file bekçisi ile daha önceden el sıkışılmış ancak öncelik Ospina’da olduğu için Kameni beklemeye geçmişti. Bu bekleyiş dün sona erdi. Sarı-Lacivertli Yönetim, transferi sonlandırmak için 33 yaşındaki file bekçisini İstanbul’a davet etti. Son 4 sezonu İspanya’nın Malaga takımında geçiren Kameni ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Deneyimli kaleci, 73 kez Kamerun Milli Takımı’nın formasını giydi.
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